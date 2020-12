Flirtare a Napoli, un’esperienza rivitalizzante

Parliamo di Napoli, una città italiana sempre in movimento. Iniziare a flirtare a Napoli o pianificare un viaggio romantico in questo posto può diventare un’esperienza rinvigorente grazie al contrasto tra la vita frenetica e gli edifici antichi.

La città è piena di graffiti e di vecchi edifici, ma se vuoi avere incontri a Napoli, la gente è calda e generosa. Questi sono alcuni dei dettagli che spingeranno le nuove coppie e gli amanti da tutta una vita, ad esplorare i paesaggi urbani e a vedere immagini indimenticabili.

Il cibo è tra i validi motivi per cui tutti dovrebbero fare un viaggio romantico a Napoli; a questi si aggiungono la sua posizione lungo la costa, a pochi passi da aree naturali davvero spettacolari.

Stai pensando di trasformare un semplice appuntamento in una divertente giornata romantica a Napoli?

Che si tratti di eruzioni vulcaniche che hanno distrutto la città di Pompei o dei regni dei vari re, la città italiana ha un passato affascinante.

Si trova vicino al Golfo di Napoli e attrae viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Per le coppie che desiderano una fuga romantica, Napoli offre un’esperienza davvero indimenticabile.

Tra tutte le cose romantiche che puoi fare a Napoli, sicuramente ti consigliamo le seguenti.

Visita a Pompei

Città simbolo, in passato si viveva tra il lusso e le strade trafficate. Pompei fu distrutta da una disastrosa eruzione vulcanica del Vesuvio nel 79 d.C. Oggi, i suoi resti spettrali rappresentano un sogno che diventa realtà per tutti gli appassionati di archeologia. L’improvvisa eruzione ha colto di sorpresa i suoi cittadini, che sono stati sepolti dalla cenere.

Durante i tuoi incontri a Napoli puoi esplorare le restanti case e botteghe con il tuo partner o con il tuo amico con diritti. Te lo assicuro, rimmarai stupito nel vedere come il tempo si sia fermato, in questa città romana.

Dalle lussuose case agli affreschi romani, per non parlare dell’incantevole Orto dei Fuggiaschi, Pompei ti porta indietro nel tempo. Per esplorare l’intero sito archeologico e il vicino Vesuvio, è necessaria almeno mezza giornata, in questo divertente viaggio di coppia.

Escursione di coppia in costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è la meta perfetta per le coppie che vogliono ravvivare il loro rapporto. Con le sue grandi scogliere, le coste frastagliate, le acque azzurre ed i pittoreschi villaggi sulle montagne, il sito patrimonio dell’UNESCO merita sicuramente di essere visitato.

Lì potrai svolgere una serie di attività di coppia, per divertirti con il tuo partner.

Potrai guardare i delfini nuotare nei mari dell’arcipelago Li Galli, percorrere il Sentiero degli Dei per raggiungere la cima della splendida scogliera, trascorrere del tempo nei villaggi costieri, salire sul Monte Faito tramite la funivia, totalmente immerso nell’aria rilassante del posto.

Dopo aver ammirato i panorami da una prospettiva altissima, dopo esserti innamorato della vista con il tuo partner, potrai dirigerti verso la Valle delle Ferriere. È una riserva naturale con sentieri panoramici, cascate e antiche rovine.

Ci sono poche cose che battono l’avere un appuntamento a Napoli o il trascorrere una giornata ad Amalfi. Davvero, cosa c’è di meglio di una giornata soleggiata trascorsa tra il mare e la spiaggia? Questa è la combinazione perfetta, per portarti a casa uno dei migliori ricordi della tua vita.

Tour di Capri e della Grotta Azzurra

Napoli offre paesaggi da sogno, da visitare in coppia. Prendi il traghetto e dirigiti verso la famosa isola. A circa 40 minuti di distanza, la traversata da Napoli a Capri offre incantevoli viste del mare e delle spiagge. Tutto questo verrà memorizzato nella tua mente, come una delle migliori esperienze che tu abbia mai vissuto.

La scintillante caverna marina, la Grotta Azzurra, si nasconde al largo della costa di Capri, un’isola del Golfo di Napoli. La grotta marina riceve la luce solare attraverso le sue cavità e, di conseguenza, l’interno brilla intensamente.

Fai un giro in barca con la persona che ami e immergiti nella bellezza surreale della grotta.

Le coppie che visitano Capri possono anche degustare un incredibile limoncello, passeggiare nei pittoreschi giardini di Villa San Michele e rilassarsi sulle assolate spiagge di Marina Piccola.

Vita sotterranea a Napoli

Facciamo un passo indietro: avere un appuntamento a Napoli e passeggiare all’interno di un labirinto vulcanico sotterraneo non sembra molto romantico. Ma fidati, si tratta di un’esperienza eccitante che devi per forza vivere con il tuo partner.

Il misterioso labirinto si trova a 40 metri sotto il vivace quartiere storico di Napoli. Sulla superficie, tra castelli e mercati, prosegue la vita quotidiana; sottoterra, un’atmosfera strana e quasi cupa avvolge le gallerie.

Nella città sotterranea si trovano rifugi antiaerei risalenti alla seconda guerra mondiale, passaggi militari segreti e sentieri nascosti. La Galleria Borbonica è stata rinnovata ed è ora una sorta di vecchio museo che ti riporterà indietro negli anni ’50.

Se vuoi viaggiare indietro nel tempo, Napoli Sotterranea, il Cimitero delle Fontanelle e le catacombe ti offriranno esperienze molto più inquietanti.

Impara a fare la pizza napoletana

Dai una svolta a quello che è il tuo appuntamento tradizionale a Napoli, cucinando con il tuo partner un pasto tipico del posto. Metti in pratica la famosa frase di Sasnt’Ambrogio di Milano: “Quando sei a Roma, vivi come i romani; quando sei in un altro luogo, vivi come si vive in quel luogo”.

Sebbene ci siano numerose alternative per appuntamenti romantici, preparare un’autentica pizza napoletana da zero ti assicura la vittoria. Sotto la guida di uno chef professionista, prepara la classica pizza italiana con ingredienti freschi.

Lasciala cuocere e siediti per una chiacchierata davanti a un aperitivo e un drink. Lo chef vi racconterà la storia della pizza e vi darà qualche consiglio.

Una volta pronta, goditi la tua pizza appena sfornata, preparata con le tue mani da zero.

Come puoi vedere, ci sono molte cose da fare a Napoli, per le coppie. Tutte le alternative di cui abbiamo parlato sono divertenti e romantiche, tuttavia, se non sei ancora sicuro, ci sono molte altre opzioni che questa bellissima città offre, per avere un primo appuntamento o semplicemente per goderti una passeggiata con il tuo partner.