Trentola Ducenta. Angelo Quindici nello staff del sindaco Apicella

E’ uno dei sei professionisti che faranno parte dello staff del sindaco Apicella: si tratta di Angelo Quindici (candidato alle ultime comunali proprio con Apicella). A Quindici è stato affidato il compito di tenere i rapporti con l’ASL.

“Oggi entro ufficialmente a far parte dello staff del sindaco Michele Apicella. Sarò delegato ai rapporti con l’Asl – afferma Angelo Quindici -. Una carica importante e delicata, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria dove è fondamentale rendere efficiente il rapporto fra Municipio e Azienda Sanitaria Locale, stabilendo una sinergia importante per tutta la comunità. Una grande responsabilità per me che sono pronto ad assumere con voglia di fare e tanto entusiasmo. Ringrazio il sindaco per la fiducia riposta in me e spero di ripagarlo al meglio, meritandomi ancora la sua sua stima. Ora sotto con il lavoro!”.

Oltre a Quindici, come dicevamo, il Geom. Salvatore Alfredo Candigliota (Viabilità e controllo del territorio); Filomena Esposito (Coordinamento dello Staff); Michele Arcangelo Pirozzi (Rapporti con CTP – Trasporto); Monaco Rosaria (Rapporti con le Attività commerciali); Abbamundo Roberto – Rapporti con le realtà giovanili).