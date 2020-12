Aversa. Fine amministrazione Golia, Grimaldi: “Città ha bisogno delle migliori professionalità per risalire la china”

“Per la seconda volta, nell’arco di pochi mesi, mi ritrovo a commentare la fine anticipata dell’amministrazione della mia amata Aversa. Il tutto sempre frutto di giochi politici basati su personalismi senza progettualità”. Così il deputato M5S, Nicola Grimaldi.

“Il Movimento 5 Stelle nelle campagne elettorali che lo hanno visto protagonista ad Aversa non è mai sceso a compromessi e soprattutto non ha avuto nessun dialogo con chi non ha a cuore il futuro della città, delle nuove generazioni e dell’ambiente. La cosa che fa ancora più male è che tutto ciò si verifica durante il difficile momento storico che stiamo affrontando. Qualora ci fosse bisogno e fosse richiesto saremo a fianco di chi traghetterà la città in questo momento difficile. Aversa ed i cittadini Aversani tutti hanno bisogno delle migliori professionalità per risalire la china e ritornare ad essere il centro vitale dell’Agro Aversano. Noi Amiamo Aversa, Noi ci Siamo