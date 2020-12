Aversa. Fine amministrazione Golia, Girone: “Interessi secondari sono stati messi avanti a quelli primari”

“Ieri è finita la mia esperienza di Consigliere Comunale della città di Aversa. Vivo questo momento con un misto di emozioni: sono amareggiato e felice al tempo stesso. Sono amareggiato e arrabbiato perché non avremo più possibilità di mettere in campo azioni programmate e in parte già adottate, per fronteggiare questi momento storico particolare ed aiutare e sostenere le fasce più deboli, che come sempre si ritrovano ad essere le vittime più colpite nelle più disperate situazioni”. Così il consigliere comunale uscente di maggioranza, Marco Girone.

“Amareggiato perché, e so già che qualcuno avrà da ridire su questo, il tempo a disposizione è stato poco per poter far notare i frutti di un lavoro che da giugno 2019 non si è mai fermato. Amareggiato perché per l’ennesima volta gli interessi secondari sono stati messi avanti a quelli primari che è il benessere e la tutela della nostra Città! Allo stesso tempo pero non posso non sentirmi anche Felice: andiamo a casa, è vero ma a testa alta! Andiamo a casa perché difronte ai ricatti abbiamo avuto il coraggio di dire No. Andiamo a casa perché per noi la Politica è quella sana. Andiamo a casa perché, come dice il nostro Sindaco Alfonso Golia, la politica vera è quella che serve!”.