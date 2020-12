Aversa. Fine amministrazione Golia, Caterino: “Distanze da quella parte del PD che ha votato la sfiducia”

“Come sapete tutti, ieri in consiglio comunale non è stato approvato l’assestamento di bilancio e pertanto dopo la diffida ad adempiere, il Prefetto nominerà il commissario L’assestamento di bilancio è stato bocciato non solo dalla minoranza ma anche da una parte della maggioranza mettendo fine alla grande opera di risanamento avviata e di cambio di marcia per la nostra città. In qualità di Assessore al ramo ho ereditato un settore in completo dissesto nel quale anche l’ordinario era diventato straordinario. Ho speso in questi mesi tutte le mie forze per rendere decorosa la nostra amata città risolvendo un problema che sembrava irrisolvibile come quello del passaggio di cantiere dei rifiuti”. Così l’assessore uscente Elena Caterino.

”Abbiamo fatto ripartire il settore del verde, abbiamo avviato la procedura per avere finalmente un agronomo in città, abbiamo firmato la convenzione con le guardie ambientali zoofile per monitorare il territorio, abbiamo firmato la convenzione con la regione per la riqualificazione dei parchi, abbiamo progettato il rifugio per cani per il quale mi sono battuta da sempre e tanto altro ancora. Con la Commissione Ambiente, che ringrazio per il grande lavoro profuso, abbiamo preparato tanti regolamenti come quello per il verde pubblico, quello per le adozioni delle aree verdi, quello per le adozioni delle compostiere pronti per essere approvati in Consiglio Comunale. Tutte queste cose adesso resteranno senza una guida di settore con tutte le conseguenze che ne deriveranno. Avremmo potuto cercare accordi sanciti nelle segrete stanze ma abbiamo preferito parlare al Consiglio apertamente. Quello che trovo più assurdo, in qualità di Presidente del Partito Democratico cittadino, che questo atto politico irresponsabile sia stato commesso da consiglieri del Pd che hanno deciso di sfiduciare il Sindaco espressione del Partito stesso dimostrando di fatto di non avere nulla a che vedere con chi come me in questo partito ha speso tempo ed energia costruendo il proprio credo politico nei suoi valori fondanti. Prendo le distanze da quella parte del Partito democratico che ancora una volta antepone il proprio interesse politico a quello della città. In qualità di Assessore continuerò il mio mandato fino all’eventuale scioglimento con la stessa determinazione di sempre perché lo devo ai cittadini, ai miei compagni di viaggio e al Sindaco per aver riposto in me la massima fiducia Ringrazio tutti per i tanti messaggi ricevuti. Il vostro affetto e la vostra vicinanza sono per me motivo di orgoglio. Grazie di vero cuore”.