Aversa. Fine amministrazione Golia, Capasso: “Cronaca di una morte annunciata”

“Quando si commissaria una Città (specialmente in un momento come questo), non è mai una bella cosa, ma in questo caso era l’unica strada percorribile. Un plauso, a tutti i consiglieri che con il voto contrario al documentato economico, hanno evidenziato una gestione precaria ed esclusiva di chi si arrogava il diritto di decidere senza contraddittorio. Mi corre l’obbligo di evidenziare la professionalità e la determinazione dei consiglieri di maggioranza che hanno espresso parere contrario motivando i loro interventi (con dovizia di particolari), circoscritti al “thema probandum” in discussione”. Così l’ex consigliere comunale e responsabile dell’associazione Aversa a Testa Alta, Rosario Capasso.

“Mentre la restante parte della maggioranza interveniva esclusivamente su circostanze soggettive, senza affrontare la tematica economia (dando la sensazione di non conoscerla nemmeno). Infine, non posso esimermi dal ringraziare tutti i consiglieri di minoranza, che hanno dimostrato di non essere attaccati alle cd. poltrone ma di essere esclusivi portatori degli interessi della Città. Purtroppo, i danni causati da questa amministrazione, non potranno risolversi in poco tempo, il Mof, piazza mercato (un cumulo di macerie), il Puc, e tante altre questioni graveranno sulla Città per tempo. Grazie agli impreparati/presuntuosi, la Città e i cittadini vivranno disagi per molto tempo”.