Aversa. Fine amministrazione Golia, Buompane: “Comune cade sotto la mannaia dei giochi di poteri”

«In un periodo così delicato per l’intera nazione, un Comune così importante come Aversa è stato lasciato senza guida politica e destinato al commissariamento. È doveroso in questo momento ringraziare Roberto Romano che nella qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle al consiglio comunale di Aversa, ha portato avanti con coerenza, trasparenza e responsabilità il proprio mandato». Il deputato 5Stelle Giuseppe Buompane interviene sulla questione relativa all’amministrazione comunale di Aversa.

Buompane prosegue commentando i risultati raggiunti dal portavoce M5S al consiglio comunale di Aversa, Roberto Romano. «Anche dall’opposizione è riuscito a fare tanto per la sua comunità: pensiamo a come ha seguito con empatia, umanità e senso di legalità la questione del mercato ortofrutticolo di Aversa; ai PUC per i percettori del Reddito di Cittadinanza; alla questione della stabilizzazione degli LSU. È molto altro. Sono certo che Roberto continuerà a spendersi per la sua comunità ed il suo territorio. Aversa merita di più! Ed il MoVimento 5 Stelle è già al lavoro per costruire una proposta seria per la città. C’è tanto lavoro da fare. È questo periodo di crisi impone la responsabilità di tutti. Quella che evidentemente la maggioranza consiliare uscente non ha dimostrato» conclude l’esponente del MoVimento 5 Stelle.