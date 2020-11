‘Spazio Costruiamo Gentilezza’ arriva ad Aversa alla scuola Gaetano Parente

Spazio Costruiamo Gentilezza é la prima trasmissione radiofonica in Italia interamente dedicata alla gentilezza, realizzata dall’Associazione Cor et Amor e dall’Associazione Radio Spazio Ivrea e condotta dallo speaker Daniele Schilirò, con la partecipazione del moderatore esperto in gentilezza Luca Nardi e dell’opinionista Federica Bergaglio.

Il programma, che viene trasmesso dalle Officine H di Ivrea (gli ex stabilimenti dell’Olivetti dove venivano assemblate le macchine da scrivere), viaggia alla scoperta dei luoghi della gentilezza in tutta Italia e questo Giovedì 3 Dicembre dalle 19 alle 21, dopo essere stato a Messina, approderà ad Aversa CE per fare conoscere una delle prime comunità scolastiche della gentilezza in Italia che mette i bambini al centro: l’Istituto Comprensivo Gaetano Parente. Radio Spazio Ivrea é una web radio ascoltata in tutta Italia tramite il sito www.radiospazioivrea.it .

Gli ospiti da Aversa

A raccontare come si esprime la gentilezza in questa comunità scolastica saranno le voci di coloro che la vivono quotidianamente: gli alunni, i genitori, gli insegnanti, la Dirigente scolastica prof.ssa Angela Comparone, il personale amministrativo ed il personale ata, ad intervenire in diretta anche il Sindaco Alfonso Golia. Ad introdurre la trasmissione la voce dell’insegnante per la gentilezza Anna Rita D’Errico, che si é impegnata per coordinare la gestione della puntata, per lei la gentilezza a scuola é importante: “perché per avere adulti migliori é fondamentale praticare ed insegnare la “gentilezza” fin da piccoli; poiché la gentilezza ha il potere di scuotere gli animi.”

Momenti speciali dedicati ai cittadini di Aversa

Durante la puntata sono previsti alcuni momenti speciali; come lo spazio gentilezza Nonni e bambini, in un periodo in cui possono stare un po’ meno vicini gli alunni della scuola Parente avranno la possibilità di dire “ti voglio bene” in diretta ai propri nonni (per partecipare i bambini ed i ragazzi interessati potranno inviare un messaggio wa alla redazione 344.0132730 indicando il proprio nome e quello dei nonni con il loro numero); spazio ex alunni dedicato a tutti coloro che hanno frequentato la scuola Gaetano Parente di Aversa e che potranno raccontare, telefonando in diretta allo 0125.1931648 un bel ricordo di gentilezza che conservano della scuola; la sorpresa di gentilezza chi la riceverà? Per concludere il momento Campioni di Gentilezza tra le 20.30 alle 21 in cui bambini e ragazzi potranno giocare a divertenti giochi della gentilezza radiofonici, per partecipare sarà sufficiente inviare un messaggio whatsapp al 344.0132730.