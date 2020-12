Napoli. Oliviero: “Supporteremo programma di governo con azione politica e legislativa di qualità”

“Abbiamo davanti a noi grandi sfide che riguardano il rilancio sanitario, economico, occupazionale, ambientale e culturale della nostra Regione e il programma di governo presentato dal Presidente della Regione De Luca va nella direzione di vincerle con il forte supporto della maggioranza in Consiglio regionale che punterà su un’azione politica e legislativa incisiva e di qualità”. E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, in riferimento al programma di governo esposto oggi in Consiglio regionale dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

“Nei prossimi mesi dovremo affrontare le gravi conseguenze economiche della pandemia, puntando su un nuovo piano industriale, agroalimentare e turistico, mettendo al centro le eccellenze della Campania, e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale valorizzando la medicina territoriale e la figura dei medici di base” – ha aggiunto Oliviero -, alla base di tutto ciò ci sarà il rilancio morale della nostra Regione, che bene ha fatto il Presidente De Luca ad evidenziare, perché, per realizzare il nostro progetto per lo sviluppo economico sarà fondamentale ripartire dal rilancio dell’ identità e della visione politica per la Campania, a cominciare dal una nuova guida per la città di Napoli e, per questo, lavoreremo con forza, passione ed intensità”- ha sottolineato l’esponente del Pd.