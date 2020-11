Napoli. Ciarambino: “Assemblea legislativa diventi luogo di costruzione”

“Stiamo attraversando la più profonda emergenza sanitaria, sociale ed economica degli ultimi tempi. Oggi più che mai non siamo soli in questi banchi: i Campani tutti ci guardano e ci ascoltano, cercano risposte, soluzioni, rassicurazioni. Ci ritroveremo nei prossimi mesi a dover gestire una situazione ancor più difficile dal punto di vista economico, sociale e sanitario, abbiamo il dovere verso il nostro popolo di esserci, ma di esserci insieme. In un momento così delicato non possono esistere più le bandiere che dividono, ma devono esistere le persone”. E’ quanto ha affermato la capogruppo del M5S e vice presidente del Consiglio regionale, Valeria Ciarambino, in Consiglio regionale nel dibattito sul programma di governo esposto dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

“L’auspicio è che questa Assise diventi luogo di costruzione, di collaborazione, di assunzione di decisioni che si allontanino dalla propaganda per essere vicine ai cittadini. E collaborazione, sia chiaro, non significa inciucio, nè dire sempre sì, ma significa essere chiamati a partecipare alle scelte e conoscere la situazione dal di dentro non certo dai media o dalle dirette facebook” – ha sottolineato Ciarambino, che ha aggiunto: “la sensazione, sebbene tutta da verificare, è che il Consiglio nella sua interezza abbia cambiato passo nel senso della responsabilità e della collaborazione. Non si può dire lo stesso del Presidente della Regione, che continua la sua guerra solitaria contro tutto e tutti, più alla ricerca di nemici ad ogni costo che di alleati contro l’unico nemico che oggi si chiama coronavirus”.

“Riteniamo necessario la individuazione di un Assessore alla Sanità, di un Assessore alla cultura, e chiediamo che venga istituito un luogo permanente di confronto franco e trasparente con le rappresentanze delle categorie produttive della Campania – ha aggiunto Ciarambino -, in tempo di guerra per sconfiggere il nemico comune, ci si allea. Noi auspichiamo che si instauri un’alleanza proficua tra le nostre istituzioni e chi oggi rappresenta il mondo delle imprese, delle professioni e del commercio in Campania”.

“Nel Governo nazionale abbiamo Ministri, in capo al Movimento 5 stelle, che sono di rilievo fondamentale per la ripartenza della Campania (Sviluppo economico, Innovazione, Esteri compresa internazionalizzazione delle imprese, Lavoro, Pubblica amministrazione, Ambiente), il mio e nostro intento è di collaborare alacremente con i rappresentati nazionali, consolidare l’asse Regione/Governo per portare in Campania risultati utili e tangibili rimarcando anche la necessità una frazione cospicua dei fondi del Recovery Plan venga destinata al Mezzogiorno”.

“Voglio tributare la mia profonda gratitudine e il mio ricordo commosso a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori della sanità, gli autisti soccorritori, a tutti gli uomini e le donne che hanno perso la vita nelle nuove trincee di guerra che sono oggi gli ospedali, gli studi di medicina, le ambulanze. Veri eroi che continuano a combattere a mani nude con ai piedi buste della spazzatura come calzari e di cui bisogna parlare con ammirazione sempre, soppesando le parole e pure le virgole. In un momento così delicato devono esistere senso di responsabilità, unione e sobrietà nel linguaggio e nei comportamenti di ognuno di noi, maggioranza e opposizioni tutte. L’auspicio è che questa assise diventi luogo di costruzione, di collaborazione, di ascolto e di assunzione di decisioni che si allontanino dalla propaganda per essere vicine ai cittadini. Al presidente De Luca vorrei dire che la campagna elettorale si è conclusa due mesi fa, dunque a chi giova questo perenne clima fatto di slogan, lanciafiamme, prove muscolari, umiliazione dei suoi avversari politici e finanche del Governo? In questa fase emergenziale sembra che De Luca cerchi più nemici che alleati. Oggi invece il presidente è venuto in aula a chiederci collaborazione, contraddicendo le sue stesse modalità degli ultimi mesi. Vorremmo sapere come, visto che da settimane inviamo proposte, ricevendo in cambio solo silenzio. Noi siamo pronti ad esercitare il nostro ruolo di opposizione con intransigenza, ma al contempo a lavorare nell’interesse esclusivo della Campania, e a collaborare col governo nazionale e coi ministri del Movimento 5 stelle, che detengono deleghe importanti per il rilancio della Campania, con la profonda convinzione che solo insieme potremo riuscire a riscattare la nostra terra”.