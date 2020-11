Napoli. Caldoro: “Opposizione pronta a collaborare ma servono verità e responsabilità”

“La Campania ha grandi potenzialità, ha bisogno di buona politica. L’opposizione è pronta a collaborare sull’emergenza pandemica ed economica e sui temi della crescita e del futuro ma servono responsabilità e verità”. E’ quanto ha affermato il capo dell’opposizione di centrodestra, Stefano Caldoro, intervenendo in Consiglio regionale nel dibattito che ha fatto seguito all’esposizione del programma di governo da parte del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

“La Campania è in zona rossa, siamo ‘ultimi’, tra i i peggiori in Italia E’ destino? È sciacallaggio? No, sono gli errori della politica di chi guida l’emergenza covid. Non possiamo vivere per smentire il mondo, per litigare con tutti a partire dai medici i veri eroi, serve fare le cose, risolvere i problemi dei cittadini” – ha osservato Caldoro – per il quale “la Giunta, dai temi del risanamento economico, fino alla organizzazione della sanità sul territorio, non parli di miracoli immaginari, riconosca gli errori. I conti in ordine,per rispondere con due esempi,sono il risultato del mio mandato e l’ospedale della costiera è stato deciso nel 2015. Quindi da questa gestione solo ritardi e ordinaria amministrazione. Se il metodo è quello della menzogna, delle verità che non si raccontano, è difficile avviare un lavoro comune” – ha concluso.