Una misura di ristoro locale, l’iniziativa del comune di Monte di Procida

Nel corso dello storico Consiglio Comunale che si è svolto lo scorso 27 novembre è stato approvato all’unanimità il bilancio dell’ente e per la prima volta saranno stanziati fondi da destinare alle aziende e ai commercianti del territorio provati dalla crisi Covid-19, ritornata in fase acuta nell’ultimo mese.

Saranno destinati ben 250.000 euro alle imprese di Monte di Procida per favorire di fatto la loro ripresa economica, dopo questa ennesima fase obbligata di impasse. Le modalità attraverso le quali saranno distribuiti i fondi saranno comunicate nei prossimi giorni, ma bisogna sottolineare l’importanza di questa misura comunale di ristoro che sarà in grado di alleggerire le difficoltà di questo periodo pandemico.

Il Comune di Monte di Procida è uno dei pochissimi comuni in Campania che ha adottato questa misura di ristoro locale rivolta al proprio tessuto imprenditoriale.

Un passo in avanti per avviare al più presto una concreta ripartenza in un clima non facile a livello internazionale dove tutti i settori dell’economia stanno pagando lo scotto delle numerose restrizioni in essere.