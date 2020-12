Investita da una motocicletta a Trentola Ducenta: in gravi condizioni al Moscati

Una 78enne è stata investita stamane in via a Trentola Ducenta. Il fatto è successo intorno alle ore 12 circa. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso di Aversa dove è stato accertato un ematoma cerebrale, fratture diffuse maxillo-facciale e agli arti inferiori. Dal momento del ricovero, l’anziana è tuttora ancora su una barella in quanto non sono disponibili posti in un trauma center. Effettuato il tampone Covid, per prassi, lo stesso è risultato negativo.