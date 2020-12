Aversa. Finisce l’amministrazione Golia

“Presenti 24, Votanti 23, Astenuti 1; Contrari 14; Favorevole 9, il Consiglio non approva”. Con queste parole, il presidente del consiglio comunale Carmine Palmiero annuncia la non approvazione del riequilibrio di bilancio. Con i numeri sopracitati, il sindaco non ha più la maggioranza: dopo 18 mesi finisce l’era Golia.

9 voti favorevoli per il bilancio, un consigliere astenuto, mentre contro votano in 14 (Alfonso Oliva, Gianluca Golia, Luigi Dello Vicario, Giovanni Innocenti, Olga Diana, Francesco Sagliocco, Roberto Romano, Giuseppe Stabile, Eugenia D’Angelo, Paolo Santulli, Maurizio Danzi, Imma Dello Iacono, Luisa Motti ed il presidente dell’Assise Carmine Palmiero). Ora toccherà al prefetto di Caserta Raffaele Ruberto a nominare un commissario per l’approvazione del documento finanziario e posì si procederà allo scioglimento dell’amministrazione comunale.