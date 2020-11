Furbetti cartellino ASL Aversa, ‘violazione codice deontologico’: quotidiano cartaceo denunciato al Garante Privacy

L‘avvocato Luigi Monaco, nell’ambito dell’indagine ‘Furbetti del cartellino ASL Aversa’, che ha assunto la difesa di due medici indagati dott. Antonio Leccia e dott.ssa Patrizia Taglialatela, ha presentato reclamo, su indirizzo dei suoi clienti, all’autorità Garante della Privacy a seguito di un articolo di cronaca apparso di un quotidiano cartaceo casertano per violazione del codice deontologico.

Nel reclamo presentato, l’avv. Monaco sottolinea che “i fatti sono inerenti ad un articolo di cronaca giudiziaria apparso su un quotidiano cartaceo ed in particolare, l’articolo in questione, nel fare riferimento all’emissione di misura interdittiva a carico di altri indagati nel procedimento penale, reso pubblico a seguito di esecuzione della misura di sospensione dall’esercizio della professione, indica i reclamanti tra coloro che in detta indagine,condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, sarebbero anch’essi sotto indagine. L’articolo di cronaca in questione è correlato da una foto che riprende le effigie dei reclamanti, carpita dal loro profilo facebook; in tal caso, siano stati violati, in relazione alla pubblicazione della foto a corredo dell’articolo di cronaca le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy) cioè il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e più in particolare l‘art. 8, comma 2°, codice di deontologia dei giornalisti. Si rappresenta, altresì,che non sono stati esercitati i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del Regolamento […]. E‘ bene precisare che i reclamanti non essendo stati destinatari della misura cautelare come si può agevolmente evincere dallo stesso articolo di cronaca, in particolare non essendo stato loro notificato in precedenza alcun avviso di garanzia, in relazione alle indagini in corso, hanno appreso dall‘articolo in parola di essere soggetti attenzionati da un‘indagine giudiziaria. Essi, nonostante che l’articolo di cronaca li abbia esposti al pubblico ludibrio, si sono ritrovati e sono nella condizione di non potersi difendere poiché allo stato gli atti di indagine a loro carico non risultano depositati ex art. 415 bis c.p.p. ed in via ipotetica non è errato sostenere che gli stessi, esercitando i propri diritti difensivi possano in futuro vedere la loro posizione processuale risolta con richiesta di archiviazione. Sul punto si ribadice che il codice deontologico impone che il giornalista deve sempre valutare l’opportunità della diffusione del dato, in considerazione del fatto che ci si trova in una fase iniziale del procedimento. Occorre inoltre rispettare il principio di non colpevolezza, per cui sarà necessario chiarire bene lo stato nel quale si trova il procedimento giudiziario. L’articolo in questione, che narra fatti giudiziari di indagine a carico dei reclamanti, riportati nel corpo di una ordinanza per l’applicazione di misura interdittiva a carico di altri coindagati,è,fatto grave, ed è correlato da una foto di entrambi, carpita da un profilo social, pubblicata in risalto rispetto alle effigi dei reali protagonisti e destinatari della ordinanza del Giudice delle indagini preliminari. Il giornalista autore del fatto di cronaca è, in tal guisa, venuto meno ai raccomandati principi del codice deontologico inerenti il trattamento dei dati sensibili […] P.Q.M. chiede al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti del quotidiano cartaceo ogni opportuno provvedimento e, in particolare: a) rivolgere a questi o al responsabile del trattamento avvertimenti o ammonimenti sul fatto che detti trattamenti possono verosimilmente violare, ovvero abbiano violato, le disposizioni vigenti in materia; ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare di conformare i trattamenti alle disposizioni vigenti in materia anche nei confronti del responsabile del trattamento, ove previsto; imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento“.