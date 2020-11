Covid ad Aversa, la curva è finalmente in discesa

“Oggi sono stati comunicati 9 casi positivi e 39 guarigioni. Pertanto ad Aversa abbiamo 1002 casi attualmente positivi. I dati ci dicono che la curva è finalmente in discesa e questo grazie ai sacrifici che ognuno di noi, nel suo piccolo, sta facendo”. Così il sindaco Golia.

“Domani mattina in diretta streaming ci sarà il Consiglio comunale in cui approveremo equilibri di bilancio e il consolidato. Un passaggio cruciale per le finanze e la programmazione del nostro Comune. Un voto reso ancora più fondamentale dal momento che stiamo vivendo e al quale ci affacceremo nei mesi a venire. Proprio in virtù di questo, auspico grande senso di responsabilità da parte del Consiglio. I cittadini ci guardano e a loro dobbiamo risposte certe. Domani, nella diretta Fb del lunedì, vi parlerò del nuovo progetto per assistere i senzatetto e del ripristino della rete Wifi Comunale, guasta dal 2015 (si, 2015) e che faremo tornare in funzione il mese prossimo”.