Biodigestore a Gricignano, ASI Caserta: “Documenti Regione diversi da quelli in nostro possesso”

“In merito all’ipotesi di realizzazione di un biodigestore nell’area industriale di Aversa Nord si precisa che il Comitato direttivo del Consorzio Asi Caserta non ha deliberato alcuna assegnazione di terreni alla società Ambyenta, né alcuna richiesta in tal senso è pervenuta presso gli uffici dell’Ente – è quanto fanno sapere dal consorzio guidato dalla presidente Raffaela Pignetti (in foto) -. Inoltre, da un’attenta verifica della documentazione che risulta essere stata caricata sul portale della Regione Campania, trasmessa alla Regione dalla ditta istante, è emerso che la stessa non è conforme a quella in possesso del Consorzio”.

La settimana scorsa avevamo consigliato ai sindaci di Gricignano, Carinaro, Teverola e Marcianise di chiedere all’Asi la non assegnazione dei suoli alla ditta che vuole realizzare il biodigestore – così il consigliere comunale di minoranza a Gricignano, Vittorio Lettieri -. Oggi l’Asi ci conferma che i suoli ancora devono essere assegnati e sopratutto che la documentazione risulta essere difforme a quella presente al consorzio stesso. Un motivo in più per contrastare questo nuovo insediamento, siamo sulla strada giusta”.