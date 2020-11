Napoli. Morte Maradona, Peluso: “Dare futuro al Centro Paradiso di Soccavo”

“Oltre ad intitolare lo stadio a Diego Armando Maradona, occorre fare tesoro della sua grande lezione di amore e generosità per la città dando un futuro al Centro Paradiso di Soccavo, dove il più grande campione del mondo si allenava e dal quale iniziò la sua ascesa nel calcio mondiale”. E’ quanto afferma la dirigente nazionale di FdI, vice responsabile delle politiche per il Sud, Gabriella Peluso.

“Il centro sportivo Paradiso e’ ormai in uno stato di abbandono ed, invece, bisogna far convergere su di esso le risorse esistenti per ristrutturarlo e rilanciarlo e farne un centro sportivo intitolato al “pibe de oro” -continua l’esponente del partito di Giorgia Meloni – per la quale “Il Comune di Napoli deve intraprendere questo percorso per restituire il Centro Paradido di napoletani che potrebbe diventare anche una scuola di calcio dedicata a Maradona nella quale alimentare l’amore per la città attraverso l’arte sportiva”.