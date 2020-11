Medici Campania, Zinzi: “De Luca chieda scusa e cambi atteggiamento”

“Il personale sanitario lavora in condizioni difficili e con turni massacranti. L’accusa del presidente De Luca è grave e soprattutto non può essere lanciata durante una diretta facebook. Chi ha le prove denuncia alla Procura, non sui social. Chieda scusa agli operatori e cambi atteggiamento perché lanciare accuse e fare battute che non fanno più ridere non è il modo migliore per affrontare questa emergenza. Occorre responsabilità e serietà da parte di tutti. Cominci a dare l’esempio”. Così Gianpiero Zinzi, componente Commissione Sanità e capogruppo Lega in Regione Campania, commentando la legittima reazione dei sindacati alle dichiarazioni del Governatore .