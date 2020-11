Ddl Zan, MN: “Nessuna prigione per una opinione”

Azione in tutta Italia del Movimento Nazionale di fronte ai Palazzi di Giustizia contro il DDL Zan, approvato alla Camera e in attesa di discussione al Senato.

Anche a Montoro e Salerno, i militanti del Movimento Nazionale – La Rete dei Patrioti hanno affisso un foglio recante la scritta “Nessuna prigione per una opinione” per ribadire il loro No a un DDL orwelliano, che dietro il paravento di una tutela delle persone omosessuali vuole imporre un altro tassello della dittatura LGBT che ormai domina le nostre istituzioni a tutti i livelli.

“Abbiamo scelto i tribunali italiani – chiarisce una nota del Movimento – perché è proprio da lì che negli ultimi anni sono partiti i peggiori attacchi contro la Famiglia, con diverse sentenze che hanno forzato il dettato costituzionale e le leggi vigenti per orientare il Parlamento verso l’approvazione di leggi folli come il DDL Zan, che minacciano il carcere per chi semplicemente esprima la più ovvia delle opinioni: la Famiglia è una sola, fondata da un uomo e una donna.”

“Continueremo in tutta Italia – conclude la nota di MN – la nostra battaglia contro questo DDL, iniziata sin dagli albori della nostra attività politica, fino a che questo non sarà ritirato e verrà ripristinato il diritto semplice e naturale di difendere la nostra identità e la nostra tradizione.”