Covid ad Aversa, continua decrescita dei casi attivi

“Anche oggi continua la decrescita dei casi attivi nella nostra città. L’Asl oggi ci ga comunicato 51 guarigioni e 20 nuovi positivi per cui il totale è attualmente a quota 1032”. Così il sindaco Golia.

“La mia solidarietà al personale del Moscati per le indecenti e ignobili scritte comparse in un ascensore. Il personale sanitario per quanto sta facendo in condizioni difficili va solo ringraziato. Oggi il governatore De Luca ha prorogato la sospensione dell’attività didattica in presenza dalla seconda elementare a salire fino al prossimo 7 gennaio. Vi ricordo che nella nostra città, come in tantissime altre, fino al 3 dicembre è sospesa anche l’attività in presenza della scuola dell’infanzia e la prima elementare”.