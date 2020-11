Aversa. Antonio Maria Rascato lascia la guida del Nucleo Emergenza Sociale

Ha coordinato i volontari che hanno assistito migliaia di aversani dall’inizio della Pandemia. È Antonio Maria Rascato che lascia la guida del Nucleo Emergenza Sociale per motivi di lavoro. Tra pochi giorni, infatti, comincerà la sua avventura dietro la cattedra dell’istituto Giovanni Cena di Ivrea. “Per me siete stati la mia seconda famiglia”, ha detto Rascato nel salutare i volontari.

“Abbiamo assistito migliaia di persone, consegnati migliaia di pacchi alimentari, spese, farmaci, assistito migliaia di persone in quarantena, anche solo con una chiacchiera”, continua. “Con ognuno di Voi ho portato avanti sempre un’idea: aiutare le persone. Aiutare chi non può mangiare, aiutare chi non può uscire, aiutare chi si sente solo e abbandonato, far vivere la normalità anche a chi sta vivendo una situazione unica, quella della quarantena. Questi sono stati sempre, dall’inizio, i motivi di un lavoro che non aveva orari, che non aveva giorni di festa, che ci ha fatto lavorare anche fino all’una di notte a Pasqua o Ferragosto, che non aveva limiti, un lavoro di volontariato che non si è mai fermato davanti a nulla. Tutto questo è stato possibile grazie ad ognuno di Voi: i volontari. Insieme siamo stati i fautori del più grande sistema di assistenza a 360 gradi che si sia mai visto prima”. Nel giorno dei saluti, non sono mancati, da parte di Rascato anche i ringraziamenti all’assessore alle Politiche Sociali Ciro Tarantino, al sindaco Alfonso Golia “per la disponibilità mostrata in ogni momento difficile”, a don Carmine Schiavone, ed a tutti i ragazzi della Caritas, nonché a “Luca Abate, Coordinatore della Protezione Civile di Aversa, per l’immenso lavoro fatto insieme” ed a tutte associazioni con le quali abbiamo collaborato e tutte le aziende ed i privati grazie ai quali siamo riusciti a raccogliere tonnellate di prodotti.