Teverola. Rifacimento segnaletica e acquisto videocamera mobile contrasto sversamenti rifiuti

“Sono stati mesi difficili, con enormi difficoltà ma tra ieri ed oggi sono partite le seguenti procedure: il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e dell’acquisto di una nuova videocamera mobile”. Così l’assessore alle politiche ambietali e alla Polizia Municipale, Alfonso Fattore.

“Partiamo dal rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale dove sono stati investiti 15 mila euro, con particolare attenzione ad alcune zone della città in cui la segnaletica è ormai inesistente perché mai sostituita nonostante buona parte fosse stata sottratta o gravemente danneggiata, deteriorata o illeggibile (fra le altre Rione San Lorenzo, Rione Napoli, Rione Campanello, Rione Marco Polo, Rione Dietro Corte). Situazione determinatasi a seguito di interventi parziali e del tutto insufficienti in considerazione delle scarse somme investite al fine di aumentare la sicurezza della circolazione stradale – sottolinea l’assessore Fattore -. Invece per quanto riguarda l’acquisto di una nuova videocamera mobile, in aggiunta a quella già in possesso, con la Polizia Municipale avremo più strumenti per monitorare le zone in cui c’è abbandono illecito dei rifiuti. Grazie al Responsabile ad interim Nicola Mattiello e al Comando di Polizia Municipale per aver seguito l’iter burocratico delle due procedure”.