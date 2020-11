Covid a Cesa, un altro decesso: era ricoverato in una struttura ospedaliera

“Un altro decesso, un altro concittadino che ci ha lasciati. Stamattina abbiamo avuto questa triste notizia”. Lo comunica il sindaco Guida.

“Era ricoverato presso una struttura ospedaliera e purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia. La nostra comunità è vicina a questa famiglia, stringendoci tutti al loro dolore. Il bilancio degli attuali positivi continua a scendere, così come aumentano i guariti. Ma la battaglia contro questo virus non è finita e non è ancora vinta. Non abbassiamo la guardia”.