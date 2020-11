Casapulla. Isola ecologica, Giunta approva il progetto definitivo

L’isola ecologica a Casapulla diventa realtà. Nella riunione di giunta che si è tenuta nella serata di ieri, il sindaco Renzo Lillo e gli assessori del suo esecutivo hanno votato una delibera che prevede l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell’isola ecologica, che sarà ubicata nell’area ex macello in Viale del Silenzio.

«Il progetto sarà finanziato – afferma il primo cittadino Lillo – mediante la rinegoziazione di una parte dei residui dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti in fase di ammortamento. Parliamo di somme residue per lavori eseguiti prima del 2007 che non andranno a gravare sul bilancio comunale. Questi soldi potevano essere intercettati ed utilizzati anche in passato per la realizzazione di opere di interesse generale, proprio come l’isola ecologica, di cui si è sempre parlato ma mai concretizzato nulla».