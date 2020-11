(VIDEO) Morte Maradona, sul feretro manca la maglia del Napoli: la rabbia social dei tifosi

La salma di Diego Armando Maradona sarà inumata oggi nel cimitero ‘Jardin de Bella Vista’, dove in passato sono stati sepolti sua madre e suo padre (Dona Tota, morta nel 2011 e don Diego, deceduto nel 2015).

Alla Casa Rosada, è stata allestita la camera ardente il palazzo presidenziale a Buenos Aires. Migliaia di persone sono in fila per rendere omaggio al ‘Pibe de oro’. Presente anche il presidente dell’Argentina, Alberto Fernández. La leggenda del calcio è morta ieri all’età di 60 anni per arresto cardiacorespiratorio, era in una villa della città di Tigre. Proclamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina.

Alle 15.30 ora italiana (ore 11.30 ora locale) sulla bara, le magliette della Nazionale Argentina, del Boca Juniors e dell’Argentinos Juniors (squadre in cui ha militato) ma manca quella del Napoli. Immediatamente è scattata la rabbia social dei tifosi napoletani. “Impensabile che non ci sia la 10 azzurra. Si faccia qualcosa! La società dov’è?” – uno dei tanti tweet -. “E’ profondamente triste non vedere la maglia del Napoli sul feretro di Diego. Diego è Napoli, Napoli è Diego!”, si legge su Facebook; “L’unica maglia che doveva esserci lì è quella del Napoli. Diego è figlio di Napoli”, è un altro messaggio apparso su Twitter; “E’ brutto vedere una bara senza i colori del Napoli: facciamo qualcosa, portate la maglia al nostro Diego”.