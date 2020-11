Teverola. Lavori via Roma, quando i commercianti ‘supportano’ gli operai

“In un momento così difficile per tutti, i commercianti di Teverola stanno dando grande dimostrazione di senso civico. I lavori a Via Roma procedono spediti, anche e soprattutto grazie alla loro collaborazione. Pur colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia e dalle necessarie misure restrittive che ne sono conseguite, non mancano di manifestare il loro apprezzamento per un lavoro atteso da tanti anni”. Così l’assessore ai LL.PP. Pasquale Buonpane.

“Sono davvero orgoglioso quando mi raccontano che la moglie del fruttivendolo, che ha subito davvero tanto (forse troppo a causa delle difficoltà iniziali!), è la prima a portare il caffè agli operai. O che, ogni tanto, arrivano panini per loro e che, comunque, quando c’è bisogno di qualunque cosa, gli esercenti fanno a gara per rendersi utili. Permettetemi di ringraziarli pubblicamente. Per la loro dignità. Per la pazienza. Per l’educazione. Perché sono un esempio anche per chi, più restio, ha difficoltà a comprendere che, se collaboriamo tutti insieme, senza ostruzionismo, i lavori andranno avanti e termineranno ancora più velocemente. Se liberiamo in anticipo le aree interessate dal cantiere da tabelle, gazebi e occupazioni varie, senza necessità di far intervenire ogni volta i vigili urbani, guadagnamo tempo prezioso, approfittando di questo lockdown per accelerare ancor di più. Non è facile, ma ci riusciamo”.