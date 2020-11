(FOTO) Aversa. ‘Se le tue ruote vuoi salvare, qui non parcheggiare’: il cartello ‘minatorio’ contro gli automobilisti

‘Se le tue ruote vuoi salvare, qui non parcheggiare’: è il cartello che è comparso in via Tansillo, una traversa di via Obbligatoria. Presente anche un ‘finto’ cartello di divieto di sosta ma in realtà è quello del passo carrabile usato per i cancelli.

Stando a quanto raccontano i residenti, qualcuno ha affisso i cartelli forse non contento di vedere auto parcheggiate di fronte alla propria abitazione, auto prevalentemente di pendolari che usufruiscono della vicina stazione ferroviaria.