Aversa. Nasce il Comitato per il recupero e la valorizzazione di Piazza Marconi

Nasce il Comitato per il recupero e la valorizzazione di Piazza Marconi, la storica piazza aversana nei pressi del Duomo, da diversi anni lasciata in condizioni di degrado; a cui si somma, da un anno a questa parte, l’ulteriore fatiscenza determinatasi a seguito del crollo di parte dell’antistante ex convento di San Girolamo. A darne notizia l’esponente di Fratelli d’Italia, Pino Cannavale.

“La storica piazza Marconi – dichiara Cannavale – conosciuta da molti come piazza Mercato, vive da troppo tempo uno stato di abbandono che l’ha declassata da fiore all’occhiello del centro storico cittadino a ricettacolo di varie forme di degrado. Si va dalla pavimentazione dissestata della piazza, con buche di tipo post bellico, alla mancanza di adeguata pulizia dell’area, dalla presenza di parcheggiatori abusivi a quella di balordi in preda ai fumi dell’alcool e a tutto questo, ove mai non bastasse, si aggiungono , ora, le rovine dell’ex convento di San Girolamo che destano non poche preoccupazioni ai residenti, i quali temono un altro crollo. Di tutto questo diverse persone mi hanno chiesto di essere portavoce verso l’amministrazione comunale. L’idea di fondare un apposito comitato -spiega Cannavale- nasce dall’esigenza di dare continuità ad una denuncia delle problematiche che mortificano la piazza e con essa l’immagine di un centro storico mai adeguatamente considerato dall’agenda politica delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi anni. Prima di pensare alle strisce blu che anche in piazza Marconi non mancano, l’amministrazione comunale – conclude Pino Cannavale- si impegni a ridare decoro a parti della città che, a dispetto della loro valenza millenaria, sono lasciate nella totale incuria.”