Aversa. Al via domande per buoni libro

È stato pubblicato oggi all’albo pretorio l’avviso pubblicoper la fornitura dei libri di testoin favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per l’anno scolastico 2020/21.

Come dichiara l’assessore Ciro Tarantino: “Da quest’anno, come anticipato nei giorni scorsi, il sistema è stato integralmente informatizzato, pertanto la domanda andrà compilata esclusivamente online all’indirizzo www.comune.aversa.ce.it/il-comune/buoni-libro-2020-21/21/. Per l’anno scolastico 2020/2021, i contributi per il diritto allo studio (buoni libro) ammontano a 528.682,40 euro, cifra che alleggerirà almeno un po’ il carico delle famiglie più in difficoltà in questo momento estremamente complesso”.

Possono accedere al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, non sia superiore ad € 10.633,00.

Data la particolare situazione connessa all’emergenza epidemiologica, si è scelto di dare un tempo più che congruo per la compilazione, in modo che tutte le famiglie abbiano modo di venire a conoscenza dell’avviso. Pertanto, il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 15 gennaio 2021.