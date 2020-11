Sgomberata la sede di Forza Nuova a Roma

Sono in corso due operazioni di sgombero a Roma. La polizia è intervenuta per evacuare la sede di Forza Nuova in via Taranto in zona San Giovanni, e si segnala anche lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo, nel quartiere San Lorenzo.

La sede di via Taranto, di proprietà dell’Ater, era stata occupata nel 2016 dal partito di estrema destra che aveva lasciato la sede occupata di via Amulio a Colli Albani agli Irriducibili della Lazio, a loro volta sgomberati il 9 novembre.

(ANSA)