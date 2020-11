Morte Maradona, il corpo di Diego trasferito per l’autopsia

La morte di Diego Maradona ha fatto il giro del mondo (leggi qui). Un arresto cardiorespiratorio si è portato via il numero 10 argentino. Sul posto, come riportano i media argentini, 4 ambulanze per rianimarlo. In questi casi anche la presenza della Polizia, del medico legale e i magistrati per eventuali accertamenti.

Le parole di uno dei magistrati arrivati nella casa di Maradona

Il procuratore John Broyaard, arrivato presso la casa dove è morto Diego Maradona, ha dichiarato ai giornalisti che “la morte è avvenuta alle 12 (ora locale). Alle 16:00 la Polizia Scientifica ha iniziato i rilievi del caso all’interno dell’abitazione e sul corpo. Dopo le 18 (ora argentina) verrà eseguita l’autopsia. Ad un esame preliminare non sono stati rilevati sul suo corpo segni dell’esistenza di una possibile violenza. L’autopsia determinerà le cause della morte. Il decesso è di carattere naturale”.

Mentre il Procuratore parlava, è uscito dal quartiere di San Andrés di Tigre un veicolo mortuario che stava trasportando il corpo di Diego all’ospedale San Fernando per l’autopsia.

Centinaia di persone all’obitorio giudiziario di San Fernando, dove arriverà il corpo di Diego Maradona per l’autopsia.

Sempre i media argentini già parlano di funerale fissato per giovedì mattina: sebbene i dettagli rimangano da confermare, dovrebbe essere La Casa Rosada il teatro della veglia dove si potrà dare l’ultimo saluto a Maradona.