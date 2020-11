Aversa. Giornata contro violenza sulle donne, Dello Iacono: “La violenza fisica quanto quella psicologica vanno combattute, denunciate e sconfitte”

“Le donne non subiscono violenza solo quando ricevono uno schiaffo ma anche quando viene negata loro una possibilità di carriera, quando sono costrette a ruoli subalterni solo per il fatto di essere donne. C’è violenza quando il maschilismo imperante riconosce la centralità della donna l’8 marzo o il 25 novembre, quasi a decretare una sorta di ‘ora d’aria’ in una condizione di subalternità perenne che non può e non deve essere sovvertita. La violenza fisica quanto quella psicologica vanno combattute, denunciate e sconfitte”. Così la consigliera comunale di Italia Viva, Imma Dello Iacono.

“Per farlo c’è bisogno che innanzitutto le donne prendano coscienza di questo e non diventino complici di un sistema gretto e maschilista in cui l’uomo riesce a mettere nell’angolo noi donne anche grazie alla sponda di altre donne che avallano, amplificano e portano avanti comportamenti violenti, discriminatori e mortificanti per le nostre condizioni. La denuncia di chi subisce queste violenze, ma anche di chi assiste ad esse deve diventare una prassi consolidata. Solo così il 25 novembre può diventare una giornata di liberazione per noi donne…”.