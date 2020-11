(VIDEO) Aversa. Giornata contro violenza sulle donne, il Commissariato di Polizia si illumina di arancione

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, “Orange day”, il Commissariato di Polizia guidato dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo Gallozzi conferma il proprio impegno per la lotta contro ogni forma di discriminazione e maltrattamento nel sottolineare come la violenza contro le donne sia una delle più pervasive violazioni dei diritti umani a livello globale.

Intorno alle 17 circa, il Commissariato di P.S. di Aversa con il contributo e in collaborazione del Soroptimist Club International, si è illuminato di arancione per sensibilizzare l’attenzione pubblica su una tematica fondamentale e che, in particolar modo in questo ultimo periodo di emergenza sanitaria, ha mostrato in molti paesi un aumento dei casi di violenza domestica a causa di due macro-fattori: da un lato il lockdown, che aumenta i rischi e gli impatti delle violenza in ambito domestico e dall’altro la contrazione nell’offerta di programmi e strutture a disposizione delle vittime, per impiegare risorse e fondi allo scopo di fronteggiare la pandemia.

Nei mesi scorsi presso il Commissariato di Aversa, alla presenza del Capo della Polizia Dott. Franco Gabrielli, è stata inaugurata la stanza “Mai più soli” (guarda qui), dedicata all’ascolto protetto delle vittime di violenza e maltrattamenti con il contributo e in collaborazione del Soroptimist Club International.