Sorrento. Protezione Civile, un numero telefonico per l’emergenza Covid-19

È attivo il numero telefonico della Protezione Civile di Sorrento, a disposizione dei cittadini per necessità ed esigenze legate all’emergenza Covid-19.

Telefonando allo 0818074517, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, si potranno richiedere informazioni o l’attivazione di specifici servizi.

In particolare, i volontari potranno accogliere richieste per consegne a domicilio di medicinali o di beni di prima necessità, da parte di persone non autosufficienti o comunque impossibilitate a lasciare la propria abitazione.

“E’ un ulteriore modo per stare vicino ai nostri concittadini – commenta il sindaco, Massimo Coppola -. I volontari della Protezione Civile raccoglieranno le richieste di aiuto di persone anziane, portatrici di handicap o momentaneamente bloccate a casa, perché positive al coronavirus. Raccomandiamo a chi ha un parente o un conoscente in grado di prestare aiuto, di evitare di rivolgersi alla Protezione civile e di lasciare spazio a chi è veramente in difficoltà”.