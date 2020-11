Natale ad Aversa, Dello Iacono: “Un app dove ogni negozio può avere una propria vetrina virtuale”

“Un sostegno concreto alle persone che soffrono e alle categorie che sono in difficoltà: la maggioranza di Aversa ha un obiettivo comune per la città in vista del prossimo Natale che è emerso chiaramente dalla riunione di ieri sera a cui hanno preso parte tutti i capigruppo. Nonostante le posizioni diverse è venuta fuori la consapevolezza comune di dover fare qualcosa per chi sta vivendo un momento di difficoltà”. Così la consigliera comunale di Italia Viva, Imma dello Iacono.

“L’incertezza del momento figlia della pandemia rende difficili tutte le scelte. Il gruppo di maggioranza sta lavorando a delle iniziative che possano favorire i commercianti sia del centro che della periferia. Italia Viva ha proposto e sostiene l’idea di un portale informatico da realizzarsi attraverso una App nella quale ogni esercizio commerciale richiedente può avere una propria vetrina virtuale. Altre iniziative approvate sono: “Spendi in città”: incentivazione agli acquisti natalizi nei negozi presenti sul nostro territorio; “Un presepe” di grandi dimensioni in piazza Municipio; “Filodiffusione” con musiche natalizie per le strade della città. Tutte le proposte saranno discusse ed approvate nelle commissioni di competenza. Oggi quello che conta per tutti è fare in modo che questo Natale diverso possa essere vissuto da tutte le categorie della città con la dovuta serenità”.