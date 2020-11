Montacarichi per disabili: caratteristiche e vantaggi

Nel 2020 una forma di disabilità motoria non può e non deve più essere un impedimento concreto nella vita di tutti i giorni. Per fortuna infatti esistono tante soluzioni capaci di ovviare a limitazioni naturali, endemiche o sopraggiunte. In tal senso non serve andare troppo lontano con l’immaginazione per dare contorni concreti agli esempi di cui sopra.

Basta infatti pensare a tutti coloro che facciano fatica a salire le scale e che quindi siano spesso e volentieri letteralmente impossibilitati a raggiungere certi ambienti di un’abitazione. A questo punto si immagini quanto possa essere fastidioso, o magari addirittura imbarazzante, non potere raggiungere una camera da letto o un sanitario ogni volta che si vuole.

La casa è e deve essere un luogo sicuro e confortevole, in cui muoversi senza alcun tipo di impedimento. Ecco perché sono sempre di più gli utenti che ricorrono ai montacarichi per persone disabili, macchinari che facilitano loro gli spostamenti in ambienti sia interni che esterni e che andranno a migliorare sensibilmente le attività quotidiane dentro e fuori le mura domestiche.

Che cosa sono i montacarichi

Quando si parla di montacarichi, montascale o anche di miniascensori per disabili, si fa semplicemente riferimento a dei sistemi di sollevamento, che consentono di superare diverse tipologie di ostacolo. Come è facile immaginare esistono tanti diversi tipi di montacarichi e vengono classificati soprattutto in base al tipo di percorso che dovranno compiere: i montacarichi rettilinei sono quelli concepiti per attraversare rampe uniche, mentre i montascale curvilinei sono quelli nati per seguire l’andamento curvo delle scalinate.

E ancora, i montacarichi a poltroncina sono tendenzialmente agganciati ad una guida, mentre i cosiddetti servoscala vanno spesso ad eliminare barriere architettoniche pre-esistenti.

Montacarichi nei luoghi pubblici

Tutte le soluzioni di cui sopra e, più in generale, tutti i montacarichi possono essere immaginati tanto all’interno di uno spazio privato, quanto all’interno di un’ufficio o di un’area pubblica. La necessità di superare rampe di scale infatti può riguardare tanto un’abitazione quanto una scuola o un ospedale.

Il principio dunque è sempre lo stesso: aiutare chi ha bisogno a superare senza impaccio questo genere di ostacoli architettonici, rendendo lo spazio più fruibile e più civile.

Caratteristiche e tipologie dei montacarichi

Uno dei maggiori vantaggi dei montacarichi è la loro rapidità di installazione, che, tra l’altro, non richiede grossi interventi di muratura nella maggior parte dei casi. A ciò si aggiunga che questi macchinari sono davvero poco ingombranti, soprattutto nel caso in cui si opti per un modello richiudibile.

Un montacarichi di qualità è inoltre tanto silenzioso quanto resistente, essendo pensato per resistere anche ad eventuali agenti atmosferici (in questo caso, ovviamente, si torna a pensare ad un uso in uno spazio esterno). Tanta efficienza dunque, che però deve andare sempre e comunque di pari passo con la sicurezza: ecco perché i migliori montacarichi sul mercato sono spesso e volentieri dotati di un comodo dispositivo anti black-out, che gli permetterà quanto meno di terminare una corsa anche in caso di interruzione della corrente.

In questo caso una buona raccomandazione consiste nel cercare determinate sigle che garantiscano ogni singolo prodotto dal punto di vista delle varie normative nazionali. Le regole della sicurezza variano infatti di paese in paese, anche se esistono delle indicazioni internazionali che vengono indicate da sigle quali ISO 9001 e/o EN 29001.

Montacarichi personalizzati

I montacarichi descritti nei capoversi precedenti sono quelli maggiormente venduti e sono tutto sommato dei modelli base. Detto questo è anche possibile optare per una soluzione personalizzata, qualora si voglia inserire il macchinario all’interno di un contesto con caratteristiche strutturali specifiche.

Soluzioni quali i montacarichi a movimento verticale, quelli a movimento obliquo, oppure quelli a traslazione, pensati appositamente per superare dislivelli come scale o gradini.