Covid ad Aversa, 39 nuovi casi e 2 decessi

“Oggi ci sono stati comunicati 39 nuovi casi positivi (33 in meno rispetto a ieri) e 70 guarigioni. Due concittadini purtroppo sono deceduti e alle loro famiglie vanno le nostre più sentite condoglianze. Ad Aversa abbiamo quindi 1210 casi attualmente positivi”. A comunicarlo il sindaco Golia.

“Almeno dai dati degli ultimi giorni, l’aggressività del virus sta perdendo intensità, ma sono tanti…Troppi 853 deceduti solo nella giornata di oggi. In italia superiamo i 50mila decessi dall’inizio di questa battaglia. Impensabile un Natale come gli altri e il cenone con zii e nonni. Le misure restrittive, se i numeri confermeranno la tendenza, verranno alleggerite e potremo tutti riprendere una boccata d’aria. Ma iniziamo a metterci l’animo in pace sul fatto che non si dovrà andare per le case a fare gli auguri e non ci saranno le tradizionali partite a carte e i momenti di socialità a cui siamo abituati. Altrimenti saremo punto e a capo. Non aspettiamo Dpcm e ordinanze varie, ma prepariamoci e avviciniamoci a queste festività con uno spirito e un approccio diverso. Ricordo alle attività aperte – soprattutto i bar – che il servizio di asporto è tale proprio perchè il cliente ordina, paga e porta via. Ben venga il tavolino o la vetrina all’ingresso ma il caffè non va consumato lì perchè altrimenti si creano gruppetti e l’occasione per la chiacchiera. Questo non è corretto, la situazione è attenzionata dalla Polizia Municipale e pertanto invito gli esercenti alla massima collaborazione. Cari concittadini, dopo quattro mesi finalmente questa ondata di contagi sembra iniziare a placarsi e sotto l’albero di Natale troveremo il vaccino. Iniziamo a guardare avanti con fiducia, con la consapevolezza che sono i nostri singoli comportamenti a determinare il futuro che ci attende”.