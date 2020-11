Scuole, Sindaci Agro Aversano prorogano chiusura

I sindaci dell’Agro Aversano, in attesa di nuove ordinanze da parte del governatore De Luca, si sono anticipati ed hanno emesso ordinanze per prorogare la chiusura delle scuole.

A Teverola, il sindaco Tommaso Barbato ha emesso l’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici fino al 29 novembre. “È pensiero comune che la scuola sia fondamentale, ma in questo periodo storico è fondamentale anche la salute, soprattutto la salute. “Scuola” è condivisione, socializzazione. “Scuola” non è solo studiare. “Scuola” è lezione, innanzitutto, di vita – fa sapere l’assessore all’istruzione Mariarosaria Colella – . È necessario ritornare tra i banchi, ma bisogna poterci stare con tranquillità. La mia speranza è che tutto questo, molto presto, accada. Per il momento, questa, ahimè, sembra essere la scelta più giusta per tutti. Le attività didattiche in presenza delle scuole statali, private e paritarie, di ogni ordine e grado, saranno sospese, per il momento, fino al 29 Novembre 2020. Sono consentite, invece, le attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità. Tenete duro ancora per un po’ e ritornerete più sorridenti e spensierati del solito”.

Il Sindaco, Vincenzo Santagata, ha appena sottoscritto un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado a partire da domani e fino a venerdì 27 novembre. L’emergenza sanitaria e il numero elevato dei contagi non consente, in coscienza, di far riprendere le attività didattiche in presenza.

Anche a Parete, il sindaco Pellegrino ha appena firmato l’ordinanza per la sospensione delle attività educative in presenza fino al 03-12-2020.

Il sindaco di Lusciano, Nicola Esposito, ha firmato ordinanza proroga chisuura scuole.