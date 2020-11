Covid ad Aversa, flessione curva contagiati ma si registra un decesso

“Oggi gli attuali positivi nella nostra città sono in totale 1243. La nostra curva ha finalmente una flessione. Anche se non è ancora un segnale di decrescita, lo leggiamo con fiducia anche perché oggi ci sono 44 guariti”. Così il sindaco Golia.

“In comune abbiamo lavorato fino ad ora con assessori, capigruppo e presidenti di commissione sul Natale, sostegni al commercio e piano assunzionale. È stata una giornata difficile, affrontata con un nodo alla gola. Stamattina il Covid si è portato via un nostro concittadino, Luigi Verde, papà di un caro amico e zio del nostro ex vicesindaco Luigi Fadda, per me come se fosse andato via uno di famiglia. Avrei tanti aneddoti da raccontare su una persona solare e sempre sorridente. Ricordo nitidamente quando da adolescente, insieme al figlio e ai nipoti, lo osservavamo da dietro un vetro, dove eravamo costretti dai nostri genitori, accendere i fuochi per accogliere il nuovo anno. Una festa nella festa. Buon viaggio Luigi, che la terra ti sia lieve. Un abbraccio a tutta la famiglia”.