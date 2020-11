Castel Volturno. Diana: “Comune non dà il bonus affitti ricevuto dalla Regione”

Da tempo la Regione Campania ha provveduto a versare nelle casse del Comune di Castel Volturno i bonus per la locazione a favore delle persone particolarmente svantaggiate, ad oggi però i cittadini in difficoltà non hanno ancora ricevuto alcun contributo.

A denunciare la situazione è stato Cesare Diana dell’Associazione C’entro, che ha dichiarato: “Il danno è enorme perché i proprietari sono sul punto di dare lo sfratto agli inquilini, di questo passo ci ritroveremo in strada decine di famiglie senza un tetto sulla testa. Non bastava il covid19 a stravolgere la vita di tutti, purtroppo si aggiunge anche il totale disinteresse dell’amministrazione comunale a rendere il prossimo Natale ancora più drammatico. Sono tanti i castellani, – continua Diana – che hanno segnalato alla nostra associazione il problema e che non sanno più cosa fare. È triste vedere la preoccupazione negli occhi di padri di famiglia che temono di finire al freddo con i propri figli. Le Amministrazioni dovrebbero aiutare i cittadini in un momento difficile come questo, sia sotto il profilo sanitario che economico e sociale, invece continuano a giocare allo scaricabarile e a gestire in modo approssimativo la cosa pubblica. Dopo l’assenza forzata del Sindaco Petrella, – conclude – non si prevede nulla di positivo da un’amministrazione che oggi non dovrebbe avere più scuse con tutti gli assessori al posto suo, scientificamente divisi tra i partiti in base al manuale Cencelli e con la Lega salda al comando con 3 consiglieri comunali e 2 assessori, e che oramai ha abbandonato ogni richiesta di atti. Evidentemente, il passaggio in maggioranza li ha convinti che gli atti stanno tutti a posto, miracoli del potere che logora solo chi non ce l’ha”.