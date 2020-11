Bacoli. Contributi a sostegno delle famiglie in situazione di difficoltà economica

La pandemia da Covid-19 sta recando danni gravissimi anche al nostro territorio. Oltre all’emergenza di carattere epidemiologico, la chiusura di tante attività commerciali stanno causando una notevole sofferenza sociale in città.

L’Amministrazione comunale, anche in collaborazione con i soggetti del terzo settore, pur nelle gravi difficoltà recate dal dissesto, sta attivando una serie di azioni per alleviare le difficoltà degli anziani e dei cittadini in difficoltà:

Possono accedere ai suddetti interventi i nuclei residenti nel Comune di Bacoli che abbiano subito dal mese di marzo 2020 una riduzione del reddito familiare a seguito di alternativamente:

1) attivazione Cassa integrazione ordinaria e straordinaria; interruzione di cantiere di lavoro;

2) chiusura attività autonoma (artigiani, commercianti, ristoratori, ecc..)

3) nuclei familiari con reddito da 0 o pari/superiore a € 15.001,00;

4) nuclei familiari con disponibilità sul c/c bancario o postale e/o libretto di risparmio da 0 a 10.000,00€;

5) nuclei familiari con soggetti non beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza o di averlo in stato di sospensione;

6) nuclei familiari con soggetti beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza non eccedente la somma di 600€;

7) nuclei familiari con componente occupato, ma con reddito insufficiente, non superiore ai 600€ mensili;

8) nuclei familiari con disoccupato e/o inoccupato non beneficiario di ammortizzatori sociali;

9) nuclei familiari con beneficiari di ammortizzatori sociali, quale NASPI, cassa integrazione, ASDI, assegno di ricollocazione, ecc. non superiori ai 600€ mensili;

· la domanda (scarica qui) potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare anagrafico;

· la domanda/autocertificazione va inviata, entro le ore 12.00 del 7/12/ 2020, secondo le seguenti modalità:

· via pec all’indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it in formato PDF;

· se non si dispone di pec, consegnando la domanda a mano presso sportello dedicato e/o l’ufficio Protocollo del Comune di Bacoli di via Lungolago, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 12,00 tranne il giovedì dalle 16,00 alle 18,00 (termine ultimo ore 12.00 del 7 dicembre 2020);