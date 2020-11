Aversa. Maggioranza Golia ‘ballerina’, Grimaldi: “M5S non sarà la stampella di questa amministrazione”

Nonostante il periodo di convalescenza che sta attraversando per via della positività del covid, il lavoro dell’On. Nicola Grimaldi, deputato M5S, continua anche via smart.

Il deputato casertano è intervenuto in merito al prossimo consiglio comunale ad Aversa dove è in discussione il riequilibrio di bilancio con una maggioranza Golia in bilico. Proprio negli ultimi giorni, sono tante le indiscrezioni di stampa e di corridoio che parlano di un possibile aiutino da parte del M5S capitanato in assise dal consigliere Romano, in cambio di un posto in giunta.

Per l’On. Grimaldi “il M5S non sarà la stampella dell’amministrazione Golia. Ad Aversa non vedremo un patto M5S – PD come al Governo. Non possiamo tradire i nostri elettori. Questa Amministrazione deve andare a casa”.

Intanto il consigliere Romano ha convocato gli attivisti per esprimere la propria posizione in merito al prossimo consiglio comunale del 30/11/2020 (leggi qui).