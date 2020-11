Aversa. Assise su riequilibrio di bilancio: riunione nel M5S

Il M5S Aversa ha convocato gli attivisti per esprimere la propria posizione in merito al prossimo consiglio comunale del 30/11/2020. Nello spirito democratico e di decisione dal basso, il consigliere comunale Roberto Romano in quota Movimento 5 Stelle Aversa, ha provveduto ad inviare una convocazione a tutti gli attivisti di Aversa per prendere decisioni in merito ad una importante argomento: il riequilibrio di bilancio.

“Assumersi la responsabilità di contribuire allo scioglimento anticipato di questa amministrazione comunale, è un atto che deve coinvolgere tutti i nostri iscritti e elettori – fa sapere Romano -. Saremo sempre una forza politica trasparente e inclusiva, perché i cittadini si devono sentire coinvolti in tutte le decisioni importanti che riguardano la città. Ed io sarò il garante di tutto questo, senza ingerenze e fughe in avanti”.