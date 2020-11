Nella puntata odierna di Non è l’Arena su La7, Massimo Giletti si è scagliato contro il governatore De Luca sull’emergenza sanitaria covid-19 in Campania: “‘Sceriffo’, lei è solo chiacchiere e distintivo”. Nel corso della puntata sono stati mostrati i disastri della sanità campana come la lunga attesa per i tamponi e il non funzionamento degli ospedali modulari covid.