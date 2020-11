Parete. Parte la collaborazione tra Poste e Carabinieri per consegna pensione agli anziani

“Volevo informare che Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione”. Così il sindaco Pellegrino.

“In base alla convenzione appena sottoscritta i Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli Uffici Postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta. I pensionati, dalle 8 alle 16.30 di tutti i giorni, potranno contattare la Stazione dei Carabinieri di Parete al numero 0815035270 e richiedere maggiori informazioni. La consegna della pensione a domicilio durerà per tutta l’emergenza da Covid-19, evitando così che le persone anziane debbano doversi recare negli Uffici Postali. Ringrazio i Carabinieri per il grande lavoro che stanno facendo in questi difficili giorni”.