Nocera Superiore. La minoranza: “Città ha bisogno di un nucleo cittadino di Protezione Civile”

I Consiglieri Comunali di minoranza Carmine Amato, Rosario Danisi, Giuseppe Fabbricatore, Francesco Saverio Minardi e Franco Pagano, hanno protocollato nella giornata di ieri una nuova richiesta all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giovanni Maria Cuofano, relativa all’organizzazione del Nucleo comunale di Protezione Civile anche a Nocera Superiore.

Un servizio ritenuto strategico dai Consiglieri, che ne sottolineano “l’esigenza viste le improvvise criticità cui si è costretti a far fronte, con la conseguente urgenza di fornire adeguato supporto alla popolazione. Criticità connesse al periodo di emergenza Covid-19, ma pure al ritorno dell’incubo incendi e alle ancor più gravi conseguenze dovute ai recenti fenomeni meteorologici di straordinaria portata. Avevamo già sollecitato lo scorso anno l’Amministrazione, mediante una interrogazione a risposta scritta e orale, datata 8 novembre 2019. In particolare, si chiedevano delucidazioni sulla gestione istituita nel 2015, vista l’approvazione con delibera del Consiglio Comunale sulla formazione e l’addestramento del gruppo; sulle diffusioni dell’informazione, sull’operatività della stessa. In sede di discussione consiliare erano state anche fornite programmazioni e delucidazioni sugli sviluppi del servizio. E più volte, in quest’anno, la programmazione del servizio di Protezione Civile è stata oggetto di discussioni e richiami all’interno dell’aula consiliare e delle Commissioni. Con questo ulteriore input, intendiamo confermare la proposta di istituire un tavolo tecnico nella specifica commissione consiliare, con i seguenti punti da discutere: – organizzazione del servizio;- formazione di uomini e donne; – coinvolgimento delle associazioni territoriali; – aggiornamento del Piano di Protezione Civile; – programmazione per acquisto attrezzature”.