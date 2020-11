Covid, anche a San Marcellino parte il servizio assistenza sanitaria domiciliare

Dopo Parete (leggi qui), anche a San Marcellino è partito il progetto di assistenza domiciliare per i cittadini positivi al Covid. Il progetto è stato illustrato ieri pomeriggio ai Medici di medicina Generale e prevede assistenza domiciliare per cinque giorni a settimana per quattro ore al giorno.

“Un’iniziativa preziosissima per il nostro territorio e che dimostra la volontà di aiutare chiunque ne abbia bisogno – dichiara il sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano -. Purtroppo l’Asl si trova ad affrontare una situazione critica a fronte tra un numero crescente di contagi, i tanti tamponi da processare e certificazione da rilasciare: un lavoro encomiabile insieme a quello prestato dai medici del nostro territorio che rivestono un ruolo centrale nella gestione dell’emergenza Covid-19, dall’analisi dei sintomi fino alla diagnosi del coronavirus e l’indirizzamento del paziente al corretto iter di cura. Non possiamo permetterci che un nostro medico della mutua si contagi: hanno in cura circa 15mila abitanti. Per tale ragione mi preme sottolineare proprio la grande collaborazione dei nostri medici con quelli del team Covid: quest’ultimi intervengono solo su loro indicazione e già da questa mattina hanno compiuto alcuni importantissimi interventi nelle abitazioni di alcuni nostri cittadini che necessitavano di cure adeguate. E’ fondamentale operare per il benessere collettivo, è fondamentale essere una squadra, soltanto in questo modo riusciremo ad arginare la pandemia e a ritornare al più presto alla comunità. Il team Covid e i medici sono a disposizione di tutti, un bene per tutti noi, una ricchezza per l’intera comunità!”.