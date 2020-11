Trentola Ducenta. De Marco: “Azioni contrasto covid frutto della maggioranza e non dell’opposizione”

“I consiglieri di maggioranza esternano la propria incredulità dinnanzi all’ultimo post pubblicato dal consigliere Ciocia sulla sua pagina Facebook; anzi, in realtà, più che incredulità manifestano la loro indignazione per ciò che è stato affermato. Il consigliere Ciocia, sebbene consapevole dell’infondatezza delle sue affermazioni, sostiene di iniziative per l’emergenza da COVID-19 intraprese dall’amministrazione comunale solo a seguito di sollecitazioni da parte della minoranza del gruppo Liberi e Forti. Ebbene, l’amministrazione comunale, ed in primis il Sindaco Michele Apicella sin da subito hanno intrapreso ogni possibile azione utile a contrastare il diffondersi del virus e soprattutto a sostenere i contagiati e le loro famiglie”. Così il consigliere Avv. Davide De Marco, capogruppo di maggioranza a sostegno del sindaco Apicella.

“Non dobbiamo certo in questa occasione dilungarci nell’elencare le diverse iniziative intraprese, su alcune delle quali Trentola è risultato uno dei pochi paesi a beneficiarne (tamponi drive-in). Reputiamo, pertanto, le affermazioni del consigliere Ciocia solo ed esclusivamente per fini politici e polemici ma non certamente tese al benessere del paese e quindi a fronteggiare la diffusione del virus. Per quanto riguarda la volontà dei consiglieri di “Liberi e forti” di rinunciare alle proprie indennità di presenza destinandole ai servizi sociali, la maggioranza nel prenderne atto, rivendica la propria libertà di individuare autonomamente le forme, i modi ed i tempi della realizzazione di ulteriori iniziative tese anche allo stesso scopo. E non certamente perché suggerito dal gruppo Liberi e Forti. Pertanto invitiamo i consiglieri di opposizione a non svilire l’operato dei consiglieri di maggioranza che tanto si stanno impegnando nell’aiutare colori i quali si trovano in difficoltà, con la differenza che tutto ciò non diviene propaganda. Un’affermazione comporta un impegno di verità e correttezza nei confronti dei destinatari. Non osservare questo impegno significa tradire la fiducia di chi ascolta”.