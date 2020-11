Trentola Ducenta. Nomina assessori, sindaco Apicella: “Il tanto tacciato ‘conflitto istituzionale’ non ha ragione di esistere”

“In merito alle dichiarazioni che il consigliere Ciocia ha rilasciato in data odierna, mi riservo con i soliti toni pacifici e benevoli che mi contraddistinguono, di compiere un’ultima e definitiva riflessione.

Forse si cerca di fornire una visione inversa di chi effettivamente ha errato, nell’intento, nei modi, con cui ha più volte fatto emergere la questione relativa alla nomina degli assessori Andreozzi e Coppola. I miei interventi a riguardo sono sempre e solo stati nelle sedi e nei modi opportuni, usando e dosando accuratamente le parole ed in risposta alle ripetute provocazioni. Appartiene quindi senz’altro ed inconfutabilmente a me la moderazione e l’utilizzo adeguato della dialettica, differentemente da chi si sta ostinando a creare volutamente confusione”. Così il sindaco Michele Apicella.

“Non intendo esprimermi ulteriormente riguardo l’ennesima considerazione del consigliere Ciocia e mi limito a ribadire che il tanto tacciato “conflitto istituzionale”, non ha ragione di esistere, in considerazione dell’ innegabile competenza, onestà ed assoluta imparzialità dei professionisti che sono stati nominati. Ribadisco che forse al consigliere sfugge che tutto è stato eseguito in aderenza precisa e ligia ai dettami giuridico istituzionali che regolano l’attività degli assessori in carica. Sono state già fornite da parte mia troppe spiegazioni e non intendo sprecarne altre a riguardo ma mi permetto di invitare il caro Ciocia a limitare le sue considerazioni e a riservare i suoi interventi sulle varie testate giornalistiche a problematiche contingenti ben più urgenti e rilevanti; questo accanimento così persistente, rispetto a problematiche di cui si è già largamente dibattuto, mi sembra in un momento così particolare oltremodo fuori luogo e stonato”.